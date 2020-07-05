Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye: Hakkımızı söke söke alacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 26 farklı şehirde 52 yeni hidroelektrik santrallerinin toplu açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi ve istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışma ile salgına teslim olmadığımızı gösterdik'' dedi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı takındığı tavrı eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu eserlerin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı tebrik ediyorum.

Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan, kalkınmaktan bahsetmesi mümkün değildir.

ÇAĞRIMIZ KARŞILIKSIZ KALMADI

Salgına teslim olmadığımızı gösterdik. Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser siyaseti olduğuna inanıyorum. Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Çağrımız karşılıksız kalmadı.

AB'YE NET MESAJ: HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ

İhracatçılarımızın dünyanın dört bir yanıyla yoğun bir program yaptığını görüyorum. AB'nin şeffaflık sorunu olan ülkeleri Türkiye'nin önüne koyarak uyguladığı çifte standardın altındaki niyet ortadadır. Bu süreçte de hakkımız olan hususları mücadele ederek söke söke alacağız. Biz sağlıktan ekonomiye kadar her konuda kendimize güveniyoruz. Bu konuda kimlerin zaafiyeti olduğunu mülteci krizinde ve salgın döneminde hep beraber gördük.

SON 6 AYDA 583 FABRİKA ÜRETİME BAŞLADI

Özel sektörümüz sadece OSB'lerde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi. Sanayide KOBİ'leri ve OSB'leri destekleyerek kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihracatımızın gücünü arttırdık. Bu yıl 120 bin TOKİ konutunu hızla hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Yoğun otomobil satışı var. Güven ortamı enerji yatırımlarımıza da olumlu anlamda yansımıştır. Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları yerle bir ettik. Akkuyu'nun ilk reaktörünü inşallah 2023 yılında devreye alıyoruz.

MADENLERİ İHRAÇ EDER DURUMA GELDİK

Kömür üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Daha önce teknoloji yetersizliği nedeniyle yurt dışına hammadde olarak sattığımız madenleri artık burada işleyerek ihraç ediyoruz.

AMAÇLARI YATIRIMLARI SEKTEYE UĞRATMAKTIR

Çevrecilik ve benzeri kisveler altında koparılan yaygaraların amacı bu yatırımları sekteye uğratmaktır. Yerli ve yenilebilir enerjideki her bir puanlık artış cari açığımızın kapanmasına yardım sağlıyor. Türkiye büyür ve gelişirken enerji ihtiyacı daha da artacaktır. Son 18 yılda devreye aldığımız 68 bin megavat kapasitenin yüzde 55.4'ünü yerli kaynaklar oluşturdu. 52 hidroelektik santralinden bahsediyorum bunların açılışını gerçekleştirirken bu alandaki sağlam yatırımlarımıza yenisini ekliyoruz. Bu kirli enerji değil temiz enerji. Suyun gücünü enerjiye dönüştüreceğiz.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNDE AVRUPA İKİNCİSİYİZ

Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle enerjiye 100 milyar doların üzerinde yatırım yapılmasını temin ettik. Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş paneli fabrikasının açılışını ağustos ayında gerçekleştireceğiz. 2020 yılının ilk 5 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi yüzde 66'ya yükselttik. Geçtiğimiz yıl yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik enerjisi üretiminde Avrupa'da ikinci sırada yer aldık.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar:

31 BİN MEGAVATTAN 91 BİN MEGAVATA ÇIKTI

11.3 milyar liraya mal olan hidroelektrik santrallerimiz hayat suyu olacak. 1.85 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. 2002'de sadece 31 bin megavat düzeyinde olan kurulu gücü 91 bin megavatın üzerine çıkardık. Artışın en önemlisini yerli ve yenilebilir enerji oluşturuyor. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı 2002 yılında yüzde 26.3 iken haziran 2020 itibariyle yüzde 50.7 seviyesine ulaştık.

231 BİN HANENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

2002'de 11 bin megavat olan hidroelektrik gücümüz mayıs 2020 sonu itibariyle 29 bin megavate ulaştık. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 74 yarışma düzenleyeceğiz. Küçük ve orta ölçekli yatırımcının yenilenebilir enerjiye dahil etmiş olacağız Akıncı HES 99 megavatlık toplam kurulu güce sahip. 231 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak