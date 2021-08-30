Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Öztürk'e tebrik
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinde altın madalya kazanan Abdullah Öztürk'ü tebrik etti.
TÜRKİYE 30.08.2021, 21:50 30.08.2021, 21:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarında üst üste ikinci kez altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ile Tokyo'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla telefonda görüştü.
Milli sporcuyu kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abdullah gözlerinden öpüyorum. Meclis Başkanımız, bakan arkadaşlarımız, milletvekillerimiz hep beraberiz. Tebrik ediyoruz, gözlerinden öpüyoruz" ifadelerini kullandı.
Abdullah Öztürk ise "Takım müsabakalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah orada yine altın madalyayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
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