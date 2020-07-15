Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Daha bitmedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un 4. yıl dönümü nedeniyle Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan, "Türkiye'nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki: Daha bitmedi. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü, hayata geçirecek çok projesi var" dedi.

TÜRKİYE 15.07.2020, 21:06 15.07.2020, 21:40
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar: Daha bitmedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 4. yıl dönümü nedeniyle Millete Sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 Temmuz'u anlamak için darbecilerin başarılı olmaları halinde ülkemizi ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini kavramak gerekir.

Milletimiz, eşsiz irfanıyla darbenin ilk saatinden itibaren tüm gerçekleri görmüş ve hemen harekete geçmiştir. Kadınıyla erkeğiyle her kesimden insanıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bin yıldır hep süregeldiği gibi bugün de yerin üstünde yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir.

Ezanımızı susturmak, geleceğimizi karartmak isteyen hainleri şanlı bir direnişle hüsrana uğrattık. Dünyada şehadete cesaretle yürüyen hainlerin karşısına dikilen bir başka millet yoktur. İşte bunun için 15 Temmuz'u Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan ettik. Hep dediğim gibi, beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı için Allah'ıma hamd-ü senalar ediyorum.

15 Temmuz, ülkemizi işgal girişimiydi. Tekbirler, salalar eşliğinde kıyama kalkan milletimiz vatanın özgürlüğüne sahip çıkarak hainleri tepelerken, kendisi üzerinde hesap yapanların hevesini kursaklarında bırakmıştır.

Bir asır önce vatan topraklarının dörtte üçünü kaybederek Cumhuriyet'i kuran milletimiz, 15 Temmuz'da bir daha aynı felakete müsaade etmeyeceğini ilan etmiştir.

KİMSEYE İZİN VERMEYECEĞİZ

Bu darbe girişimi milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır. Üzerimize çöken o kara gecede ülkemizi yükseltmek için daha çok çalışmamız gerektiğini gördük. Biliyoruz ki Türkiye 83 milyon vatandaşı ve 81 vilayetiyle güzeldir. Biliyoruz ki Türkiye birliğiyle, beraberliğiyle güzeldir. Kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.

Ayasofya'da susturulan ezanı nasıl 86 yıl sonra yeniden semaya yükselttiysek, nasıl bayrağımızı her defasında daha yükseğe astıysak, terör örgütünün saldırılarını da aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız.

DAHA BİTMEDİ!

Ağaç bahanesinin ardına sığınanlar da çukurlarda bölücülük yapanlar da sınırlarımızı kuşatmaya kalkanlar da bu akıbetten kurtulamamıştır. Teslim almak için darbe girişimi dahil her yola başvurdukları Türkiye'nin silkinip asırlık uykusundan uyanan bir dev gibi yeniden ayağa kalkışı karşısında şaşkınlığa uğrayanlara diyoruz ki: Daha bitmedi. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü, hayata geçirecek çok projesi var. Çünkü bu millet yüreği ve bileği güçlü olmanın yanında arkasında ancak gönül gözü açık olanların fark edebileceği dua ordusu olan bir millettir. İslam'la müşerref olarak bu duayı aldık. Ayak bastığımız her yerde mazlumların yanında durarak bu duayı aldık. İstanbul'u fethederek bu duayı aldık."

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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