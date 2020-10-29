Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir'de çok önemli mesajlar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla devlet erkanı Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştİrdi. Erdoğan başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün huzuruna çıkarak mozeleye çelenk bıraktı. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne önemli mesajlar yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
"KARARLILIĞIMIZ DAHA DA ARTMAKTA"
Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
''Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 97. gününe bir kez daha huzurundayız. Zatı- alinizi aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Cumhuriyeti ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere savunmadan ekonomiye kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, kararlılığımızı daha da artırmakta.''
ERDOĞAN'IN 29 EKİM PROGRAMI
Başkan Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katılacak..
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