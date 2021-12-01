Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.
TÜRKİYE 01.12.2021, 13:41 01.12.2021, 18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" ifadelerini kullandı.
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