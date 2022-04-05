Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 5 Nisan Avukatlar Günü paylaşımında bulundu.

Erdoğan mesajında "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.