Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.
TÜRKİYE 04.08.2021, 18:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beytepe'deki evinde bir araya geldi.
Erdoğan ile Bahçeli daha önce de 18 Mayıs'ta Çankaya Köşkü'nde, 20 Temmuz'da ise KKTC ziyaretinde bir araya gelmişti.
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