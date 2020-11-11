Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını isteyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

MİLLETİM ADINA TEŞEKKÜR EDERİM

Türkiye'de ekonominin sıkıntılı dönemlerinde Berat Albayrak'ın büyük hizmetlerde bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılarından dolayı teşekkürlerini ileterek "Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.Bu süreç içinde özellikle de iki sismik araştırma, 3 sondaj gemisinin ekonomik sıkıntılar döneminde ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE AFFINI İSTEDİ

Kendisi sağlık sorunları sebebiyle affını istedi biz de Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TL ÇAĞRISI



"Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum."

YENİ YAPISAL REFORM MESAJI



"Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz."

ERDOĞAN'DAN FAİZ VE ENFLASYON AÇIKLAMASI



"Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız."

"Atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha iyiye gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız.

-Acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.

- Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz.

YATIRIMLARA DESTEK VERİLECEK



- Türk ekonomisine ve Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz.

- Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz.

- Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor.

"MERKEZ BANKASI'NIN YANINDAYIZ"



- Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum.

- TCMB’nin atacağı her adımda kendilerinin yanında olduğumu belirtmek istiyorum.