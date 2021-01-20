Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar

Cumhurbakanı Erdoğan konuşmasında "Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimiz ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz. Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



"Hamdolsun milletimiz girdiğimiz her zorlu mücadelede yanımızda olup bize destek ve cesaret verip vefasını gösterdi. AK Parti'nin her kademesinde görev alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki il kongrelerimizde de görev değişiklikleri mutlaka olacaktır.

Davası hak olanın yardımcısı haktır. Hak olan davada zafer de muhakkaktır. Bu anlayışla bu kutlu çatı altında görev yapmış her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Tüm teşkilatlarımızda görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Yılın 365 günü kesintisiz şekilde çalışarak AK Parti'nin milletimizin hayallerine layık şekilde faaliyet göstermesini sağlayacağız.

Türkiye'nin eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmeye çalışanlara meydanı asla bırakmayacağız.Türkiye bu günlere kolay gelmedi. 1000 yıldır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda elde ettiğimiz her kazanımın gerisinde milyonların emeği ve azmi, milyonların kanı vardır.1000 yıl geçse de bize bu vatanı yakıştıramayanlar çok görenler olduğunu biliyoruz.

Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz. AK Parti'nin bugün Türkiye'nin 81 vilayetinde, 1389 belediyesinin, 42 bin mahalle ve köyünün istisnasız her karışında yatırımlarının olduğu gerçeği örtmeye çalışanları da biliyoruz.

HER TÜRLÜ YARIŞA HAZIRIZ

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasını sürdürüyoruz.Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda, kendilerine biçilen rollerle elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığı işte budur. Demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendisine teminini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar, daha çok beklerler.

Şu dönemde sadece salgınla mücadele etmekle kalmıyor, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üstüne çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz.Bizimle rekabet edecek birileri varsa onlarla her türlü yarışmaya hazırız. Anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır.



KENDİ ÇİRKİNLİKLERİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUZ

Yalanlarını, iftiralarını ortaya sürerken asıl gündemimizden asla kopmayacağız. Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimiz ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz.Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye'nin kalkınması için yeni başlangıçların heyecanlarını yaşamaya devam edeceğiz.