Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve sanatkarlara kredi taksit ödemelerinde erteleme müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir." dedi.

TÜRKİYE 25.01.2021, 12:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ve sanatkarlara kredi taksit ödemelerinde erteleme müjdesi

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti Denizli, Mersin, Uşak 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

AK Parti'nin kongre süreçlerinin, millet ile birlikte ifa ettikleri demokrasi şöleni şeklinde geçen büyük buluşmalarla gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, bu dönem salgın sebebiyle kongreleri oldukça sınırlı katılımlarla yapmak mecburiyetinde kaldıklarını belirtti.

Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerini tamamlamayı planladıklarını ifade eden Erdoğan, geçmişte il kongrelerinin önemli bir kısmına bizzat iştirak ettiğini, şimdi bu buluşmaları canlı bağlantılar vasıtasıyla yapmaya çalıştıklarını aktardı.

"Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez / Gönülden gönüle gider yol gizli gizli" diyen aşığın dediği gibi kalplerinin daima bir ve beraber olduğunu dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah 7. olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınmasıyla gönlümüzden geçtiği gibi milletimizle birlikte ve en coşkulu şekilde toplayabilmeyi ümit ediyoruz. Siyasi partiler, özellikle bizim partimiz için her kongre yeni bir nefes, yeni bir heyecan yeni bir enerji demektir. Bugün Denizli'de salonu görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Mersin'de salonu görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Uşak'ta salonu görüyorum gerçekten iftihar ediyorum. Dolayısıyla bu birliğimiz, beraberliğimiz inanıyorum ki bizleri 2023'e çok daha farklı taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinden de çok daha güçlü bir şekilde çıkmamızı sağlayacaktır."

AK Parti'nin kurulduğu günden beri kendini yenileme kabiliyeti en yüksek parti olarak tebarüz etmiş bir siyasi hareket olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu vasfımızı şehirlerimizde, ilçe ve il kongrelerimizde, Türkiye genelinde de büyük kongremizde bir kez daha milletimize ispatlayacağız. İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife üstlenmiş olsunlar, tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz. 11 milyonu aşan üye sayısı, ana kademe yanında güçlü kadın ve gençlik kolları teşkilatlanmasıyla ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak bu konuda büyük avantaja sahibiz.

Hep söylediğim gibi AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak, milletimizle beraber başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı da yine milletimizle beraber gerçekleştireceğiz. Öznesi insan olan siyasetin icra yeri 83 milyon vatandaşımızın gönlüdür. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz."

Basın ve sosyal medya medya mecralarının, gönül kazanma faaliyetlerini yürüttükleri siyasetlerinin sadece tescil ve duyurulma yeri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini öğrenmek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir. Ülkemizde bu şekilde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa, bu bizim derhal telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın. İl teşkilatlarımız vazifelerini layıkıyla yerine getirecek ki ilçelerden mahallelere kadar uzanan o büyük AK Parti ailesinin her bir ferdi, sahayı karış karış dolaşsın."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genel başkanından sandık görevlisine ve üyesine kadar uzanan siyaset tarzının AK Parti'yi iktidara taşıdığını ve 18 yıldır da iktidarda kalmasını sağladığını belirterek, teşkilatlara şöyle seslendi:

"Bu çizgiden uzaklaşırsak milletimizle önce gönül bağımızı zayıflatır, ardından sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Halbuki bizim milletimize verecek daha çok hizmetimiz, ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz var. Hem bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. Sizler, teşkilatlarda üstlendiğiniz görevlerle aynı zamanda işte böyle tarihi bir sorumluluğa talip oldunuz. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Kendini bu büyük ailenin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüz de kapımız da partimizin tüm kademeleri sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum."

"Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor"

Erdoğan, "Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır." diyerek, "Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor." ifadesini kullandı.

Esnaf ve sanatkarlara kredi taksit ödemelerinde erteleme müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir." şeklinde konuştu.

#Uşak #Mersin #Denizli #Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 25 Ocak 2021
İmsak 06:11
Güneş 07:34
Öğle 12:50
İkindi 15:32
Akşam 17:55
Yatsı 19:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Galatasaray 20 39
3. Fenerbahçe 19 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Trabzonspor 20 33
6. Hatayspor 20 32
7. Alanyaspor 19 31
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Rizespor 20 25
13. Sivasspor 19 24
14. Başakşehir 20 24
15. Konyaspor 20 23
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. Samsunspor 18 36
3. İstanbulspor 17 34
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 17 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Akhisar Bld.Spor 18 16
15. Menemen Belediyespor 17 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Celta de Vigo 20 24
10. Cádiz 20 24
11. Levante 19 23
12. Getafe 18 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13