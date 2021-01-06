Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: Arnavutluk ile ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama bir dizi anlaşma imzaladı. Atılan imzalar sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İlhamını kadim tarihimizden alan bu bağları daha da güçlendirmeyi kendimize görev addediyoruz.

Türkiye Arnavutluk'un en büyük 4. ortağıdır.

Ana gündem maddelerinden biri terörle mücadeleydi. FETÖ'nün her iki ülke için de tehdit oluşturduğu konusunda hemfikiriz.

(Türkiye-Arnavutluk) FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

Bugün Arnavutluk'un her köşesinde ortak tarihimize ve kültürümüze ait birçok izler görebilirsiniz.

Başbakan Rama'yla görüşmelerde ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Ziyaret vesilesiyle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi kurulmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladık

Böylelikle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkardık. Sayın Başbakan'la görüşmelerimizde ikili konuların yanında bölgesel meseleleri de ele aldık.

"TÜRKİYE OLARAK ARNAVUT KARDEŞLERİMİZİN YARDIMINA KOŞTUK"

Arnavutluk 1 Ocak itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Dönem Başkanlığını üstlenmiştir. Arnavutluk 2 büyük deprem yaşadı. Geride acı, yıkım ve gözyaşı bırakan 2 depremden sonra Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimizin yardımına koştuk.

Elimizdeki tüm imkanları Arnavutluk halkı için seferber ettik. Ayrıca evleri yıkılan kardeşlerimiz için konut inşa etme kararı aldık. İnşallah inşaatı 2021 Ağustos ayında tamamlayıp bu konutları inşaat sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİ İLE ARNAVUTLUKTA HASTANE MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini söyledi.