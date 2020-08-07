Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü ekonomi mesajı: Türkiye dimdik ayakta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı çıkışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Lübnan halkının yanında olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyrut'taki patlamaya ilişkin "Kardeş Lübnan halkının, Lübnan yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri önemle takip ediyoruz. Her şeyimizle Lübnan'ın yanında olacağız, Beyrut'un yanında olacağız, Lübnan halkının da yanında olacağız." dedi.

"Bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok"

Yunanistan-Mısır arasındaki sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını değerlendiren Erdoğan, "Yunanistan'la Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymetiharbiyesi yok." ifadesini kullandı.

"Libya'yla yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." diyen Erdoğan, "Özellikle deniz yetki alanlarında hiç hakkı, hukuku olmayanlarla buraları görüşmeye bile gerek duymuyoruz." diye konuştu.

"Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak kalkınmamızı, tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Güçlenerek yolumuza devam ediyoruz, bugün dünden daha güçlüyüz, yarın daha güçlü olacağız. Ekonomide söylenenlerin hepsi bir tarafa. Benim Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada yaptıkları karalamalar, bunların hepsi, bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyor."

Erdoğan, "Şu anda 150'ye yakın ülkeye koronavirüs salgınıyla ilgili, maskeden tuluma, ilaçlara varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin Akşener’e çağrısı

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Akşener’e çağrısını "Sayın Bahçeli'nin daveti ise doğrusu benim yadırgadığım bir davet değil. Temenni ederim ki birlik beraberliğin tesisine yönelik inşallah bir adım olabilir." sözleriyle değerlendirdi.

Muharrem İnce'nin parti kurma çalışması iddiasına ilişkin de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Muharrem Bey'le ilgili olarak o da onun en doğal, en tabii hakkıdır." dedi.