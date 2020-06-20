Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'lı şehidimiz Ömer Kahya'nın ailesine taziye mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün çıkan çatışmada yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Kahramanmaraş'lı Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın ailesine bir başsağlığı mesajı göndererek, taziyelerini iletti.