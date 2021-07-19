Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, "Bu yıl, salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk" dedi

TÜRKİYE 19.07.2021, 11:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajında şunları söyledi:

Aziz milletim, Sevgili kardeşlerim, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Vasıl olduğumuz Kurban Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Rabbimize, hepimizi bir Kurban Bayramına daha kavuşturduğu için hamd ediyoruz. Bu mübarek günlerin, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz.

"Salgını önemli ölçüde kontrol altına almış bir ülke olarak bayrama kavuştuk"

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramını, koronavirüs salgınının gölgesinde, buruk bir şekilde yaşamıştık. Bu yıl, salgını önemli ölçüde kontrol altına almış, normalleşme adımlarını atmış bir ülke olarak, bayrama biraz daha iyi şartlarda kavuştuk. Tüm kurumlarımız, vatandaşlarımızın huzur içinde bir bayram geçirmesi için gereken tedbirleri almıştır. Tabii, Kurban Bayramının ayrılmaz bir parçası durumundaki Hac farizasını hala yerine getiremiyor olmamızın üzüntüsü içindeyiz. Sınırlı bir katılımla gerçekleştirilecek Hac ibadetinin yeniden milyonların katılımıyla, aşkla, coşkuyla, muhabbetle yerine getirileceği günlere de bir an önce erişmeyi ümit ediyoruz.

"Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz"

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen salgın musibetinin olumsuzluklarından tamamen kurtulmak için hep birlikte dikkati, tedbiri elden bırakmamalıyız. Salgına karşı en büyük savunma silahlarımız; temizlik, maske, mesafe diye ifade ettiğimiz tedbirler ile aşılamadır. Aşılamada, dünya ortalamasına göre, hamdolsun gayet iyi bir seviyedeyiz. Aşı tedariki konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Yerli aşımızı yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirmeyi umuyoruz.

"Tüm vatandaşlarımızı aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum"

Tüm vatandaşlarımızı, artık 18 yaş üzerindeki herkesin istifadesine sunduğumuz aşı hizmetinden yararlanmaya davet ediyorum. Türkiye’nin kendini diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırarak, ekonomisiyle, sosyal ve ticari hayatıyla, uluslararası ilişkileriyle her alanda güçlü olması buna bağlıdır. Her bir vatandaşımızın hayatı bizim için değerlidir. Bu hastalığın kimi, nerede yakalayacağı, nasıl etkileyeceği, hangi sonuçlara yol açacağı hala bilinemiyor. Öyleyse, tedbirleri elden bırakmayarak, aşılarımızı olarak, bu sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şarttır.

Aşılama yoluyla vaka, hasta ve vefat sayılarında sağlayacağımız ilerleme, hem bireylerin sağlığı, hem milletin morali, hem ülkenin hedefleri bakımından kritik öneme sahiptir. Elimize salgın tehdidiyle mücadelede daha iyi imkânlar geçene kadar, bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Salgın döneminde ülkemizdeki her kesimin, her bireyin sıkıntı yaşamaması, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken tedbirleri aldık. Normalleşme süreciyle birlikte, sınırlamaların çoğu ortadan kalktığı için bu zorluklar önemli ölçüde azalmıştır. Buna rağmen sıkıntısı devam eden vatandaşlarımız varsa, elbette önümüzdeki dönemde de onların yanında yer almayı sürdüreceğiz.

"Devletin tüm imkanları vatandaşımızın emrindedir"

Türkiye Cumhuriyeti devletinin tüm imkânları, 84 milyon vatandaşımızın emrindedir. Asıl olanın reel ekonomiyi güçlendirmek, ülkeyi yatırımla, üretimle, istihdamla, ihracatla büyütmek olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bunun için de, temel hizmet altyapılarını güçlendirme yanında, üretimin ve ticaretin bel kemiği olan sektörlere destek veriyoruz. Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada giderek artan gücünün ortaya çıkardığı güven, istikrar, huzur, umut ikliminde hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her yeni hizmet, devreye aldığımız her yeni eser, tamamladığımız her yeni proje, temelini attığımız her yeni yatırım büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda bir adımdır. Rabbimden, içinde bulunduğumuz mübarek günler hürmetine, ülkemizin ve milletimizin önünü açmasını, sıkıntılarını çözmesini, önünü aydınlatmasını niyaz ediyorum.

"Bayramınız mübarek olsun"

Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi, yola çıkacak sürücülerimize, trafik kurallarına harfiyen uymaları, yola yorgun çıkmamaları, varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini artırmaları çağrısında bulunarak bitirmek istiyorum. Bayram sevincimizin, maddi kayıplarla, yaralanmalarla, vefatlarla yürek yangınına dönüşmemesi için hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramının hepimizin kurtuluşuna, gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesine vesile olmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın sağlıcakla…

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Kurban Bayramı #salgın #aşı #AksuTV #AksuTVHaber
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