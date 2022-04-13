Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçikle iftar yaptı

Ramazan dolayısıyla iftar programlarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova'ya gitti.

Mehmetçikle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

AA'da yer alan habere göre, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.