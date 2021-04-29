Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nakdi yardım ve maaş müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda açıklamalarda bulundu.

Açılışta Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde attığı adımların önemine değinen Cumhurbaşkanı, tam kapanmayla süreciyle ilgili memur ve esnaflara yönelik müjdeyi de verdi.

ESNAFA YÖNELİK KİRA DESTEĞİ UZATILDI

Memur maaşlarının 10 Mayıs'ta yatırılacağını duyuran Recep Tayyip Erdoğan, esnafa yönelik sağlanan bin liralık kira yardımının süresinin de 1 ay daha uzatıldığını açıkladı.

İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIM 1100 LİRAYA ÇIKARTILDI

Erdoğan ayrıca, ihtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımın 1100 liraya çıkartarıldığını da sözlerine ekledi.

MEMUR MAAŞLARI 10 MAYIS'TA HESAPLARDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilere 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükselttik. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz.

TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz.

YENİ DESTEK PROGRAMI BAŞLATILIYOR

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.

Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir."