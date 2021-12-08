Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Toplantıda asgari ücret, döviz kurundaki hareketlik, asgari ücret ve stokçulukla mücadele konuları başta olmak üzere pek çok konu masaya yatırıldı.

2 saat 15 dakika süren toplantının ardından açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

Herkesi TBMM'nin asaletine, nefasetine, nezahetine, nezaketine, izzetine, bu yüce kurumun faziletine uygun davranışlar sergilemeye davet etmek görevimizdir. Milleti kandırabileceğini sananların geldikleri nokta burasıdır.

"Katar ile 84 mutabakat imzaladık"

Katar ile 84 mutabakat imzalayarak iş birliğimizi ileri seviyeye yükselttik. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile başlattığımız yeni dönemi daha da ileriye taşıyacağız.

"Türkiye'nin kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek"

Ülkemizi 19 yıldır hakkaniyete dayalı demokrasi ve kalkınma anlayışıyla yönetiyoruz. Türkiye'nin kurtuluşunu küresel çıkar odaklarının güdümündeki reçetelerde değil yatırımlarda, istihdamda, üretimde, ihracatta, cari fazlada görüyoruz. Türkiye'nin asırlardır defalarca teşebbüs ettiği ancak her seferinde yarım kalan hatta geriye giden büyük kalkınma hamlesinin önü bu defa kesilemeyecek. Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları atıyoruz. Amacımız kalıcı üretim, kalıcı istihdam, kalıcı refah sağlamaktır. Sanayi kapasitemizi hızla geliştirirken düşük faiz ve dengeli kur ile üretimi ve istihdamı adım adım daha ileriye taşıyacağız.

"İndirimli stopaj uygulaması mart sonuna kadar uzatıldı"

2021'de kullanılan yaklaşık 60 milyar liralık esnaf kredisinin 5,2 milyar liralık faiz yükünü, hazine üstlenmiştir. Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık.

Çiftçiye 2,6 milyar lira kuraklık desteği

Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimizin hesabına toplamda 2,6 milyar lira kuraklık desteği ödemesini aralık ayının ikinci yarısında yatırıyoruz.

"Stokçuluğa yönelenlerin gözünün yaşına bakılmayacak"

Girdi maliyetlerindeki ve kurdaki yükselişle izah edilemeyecek fiyat artışı yapan, stokçuluğa yönelen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.

Bankada, yastık altında, kasasında parası, özellikle dövizi bulunan herkesi yeni ekonomi politikamızın getirdiği fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum.