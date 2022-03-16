Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
TÜRKİYE 16.03.2022, 18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor:
"2 MİLYON MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN POLONYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Savaşın sona erdirilmesi için kalıcı barış için mutabık kaldık. Polonya, savaştan kaçan 2 milyon mülteciye kapılarını açarak örnek bir davranış sergiliyor, teşekkürlerimi sunuyorum.
"24 MART'TA NATO LİDERLER ZİRVESİ'NE KATILACAĞIZ"
Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. Mart'ın 24'ünde NATO Liderler Zirvesi'nde, kaldığımız yerden görüşmeleri devam ettirme fırsatı bulabiliriz"
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