Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Çok sıkı sahip çıkmalıyız! Seferberlik ilan ediyoruz
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatanı önce dil sonra ordu bekler, bunun için Türkçe'mize çok sıkı sahip çıkmalıyız." dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatanı önce dil sonra ordu bekler, bunun için Türkçe'mize çok sıkı sahip çıkmalıyız." dedi.
Erdoğan, "Üzülerek ifade etmek isterim ki dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçe'mizi gölgede bırakıyor." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır." diye konuştu.
Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:
"Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçe'den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye 'dur demek' mecburiyetindeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunus Emre'nin 700'üncü vefat yılına istinaden 'Dünya Dili Türkçe' adıyla bir seferberlik ilan ediyoruz." dedi.
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