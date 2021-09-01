Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Özbekistan Bağımsızlık Günü" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.
TÜRKİYE 01.09.2021, 10:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü kutladı.
Kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:
"Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum."
Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.
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