Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan restoran ve kafelere destek ödemesi müjdesi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021'in ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na partilileri selamlayarak başladı.

Yaklaşık bir aydır görüşmelerine ara veren TBMM Genel Kurulu'nun, dün itibarıyla çalışmalarına yeniden başladığını hatırlatan Erdoğan, milletvekilleriyle son olarak 2021 yılı bütçe görüşmelerinin ardından bir araya geldiğini söyledi.

Erdoğan, aradan geçen süre içinde AK Parti milletvekillerinin bir kısmıyla Genel Merkez'deki programlarda, bir kısmıyla il kongrelerine yaptığı canlı bağlantılarda, bir kısmıyla ise çeşitli açılışlar vesilesiyle görüşme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verdikleri il kongrelerine 13 Ocak'ta yeniden başladıklarını anımsatan Erdoğan, bugünkü grup toplantısının ardından canlı bağlantıyla katılacağı Erzincan ve Erzurum kongresiyle iki haftada 27 kongreyi tamamlamış olacaklarını belirtti. Toplamda 47 il kongresine ulaştıklarını bildiren Erdoğan, kongrelerde görev üstlenenlere başarı dileyerek, kendilerine teşekkür etti.

AK Parti milletvekillerinin her birinin son bir aylık süreyi kendi seçim bölgesinde ve görev yerlerinde en verimli şekilde değerlendirdiğine inandığını ifade eden Erdoğan, "AK Parti'nin girdiği 15 genel seçimin, mahalli seçimin, cumhurbaşkanlığı seçiminin, halk oylamasının tamamından birinci olarak çıkmasının sırrı, milletimizle tesis ettiği güçlü gönül bağıdır. Hep söylediğimiz gibi AK Parti'yi kuran da iktidar yapan da nice badireleri aşmasını sağlayarak bugünlere getiren de milletimizdir. Biz de milletimize vefa borcumuzu hizmet ederek, eser ortaya koyarak, yatırım yaparak, ülkemizi sürekli daha ileriye taşıyarak ödemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin son 18 yılda nereden nereye geldiğini, akıl ve vicdan sahibi herkesin gördüğünü, bildiğini vurgulayan Erdoğan, "Ancak özellikle eski Türkiye'de yaşamamış, o sıkıntıları çekmemiş, o mahrumiyetleri görmemiş, o baskılara maruz kalmamış gençlerimize bu kazanımların önemini anlatmakta zorlanıyoruz. Ülkemizin demokrasi ve ekonomide adeta çağ atladığını yaşayarak şahitlik etmeyenlere, tüm bunları mukayeseli olarak anlatmamız şarttır." dedi.

Son bir ayda yürütülen çalışmalar

Erdoğan, yalnızca son bir ayda, üstelik salgın şartlarına rağmen Türkiye'ye kazandırdıklarının bile bu büyük başarı hikayesine örnek teşkil edecek zenginlikte olduğuna dikkati çekti.

Dün Elazığ'da daha öncekilerle birlikte sayısı 8 bini bulan deprem konutunun anahtar teslim törenine katıldığına değinen Erdoğan, böylece Elazığ ve Malatya'da ciddi bir yıkıma yol açan depremin üzerinden geçen bir yılın ardından vatandaşlara verdikleri sözü tutarak, konutların önemli bölümünü teslim ettiklerini anlattı.

"Yaz aylarına kadar Elazığ'da 20 bin ve Malatya'da 6 bin konutun tamamını, inşallah hak sahiplerine vermiş olacağız." diyen Erdoğan, ayrıca Elazığ'da, Avrupa'nın en büyük gençlik ve çocuk çalışmaları merkezinin açılışını da yaptıklarını belirtti.

23 Ocak Cumartesi günü İstanbul Fırkateyni denize iniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü gemi ilk kaynak töreninde, denizcilik için bir dönüm noktası olan bu iki büyük projenin heyecanına ortak olduklarını belirten Erdoğan, aynı gün canlı bağlantıyla Diyarbakır Silvan Barajı gövde dolgusu, Başlar Barajı, Ergani Barajı ve Ergani İçmesuyu Arıtma Tesislerinin açılış törenlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

GAP'ın en önemli bölümlerinden biri olan Silvan Projesi'nin, 8 ayrı barajı ve 23 sulama tesisini bünyesinde barındıran, 2 milyon 360 bin dekar alanı sulayacak dev bir proje olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Yaptığımız açılışlarla bu projenin hayata geçmesi yolunda önemli bir aşamayı daha geride bıraktık." dedi.

Erdoğan, 22 Ocak Cuma günü Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde hükümete ve ekonomi yönetimine verdikleri samimi destek için TÜGİK yönetimine teşekkür etti.

DEİK yönetimiyle de 15 Ocak'ta buluştuğunu, ihracat ve ekonomideki gelişmeleri ele aldıklarını, gelecek dönemde birlikte neler yapabileceklerini konuştuklarını dile getiren Erdoğan, "Geçtiğimiz yılı, program dönemi hedefinin de üzerine çıkarak 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan iş dünyamıza buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 ve 2020 Özel Ödüllerini 20 Ocak Perşembe günü sahiplerine takdim ettiklerini anlatan Erdoğan, "Milli Saraylarımızın envanterinde yer alan yaklaşık 3 bin tablo arasından seçilen 533 eserin yer aldığı bir serginin açılışını 15 Ocak'ta yaparak, ülkemizin sanat zenginliğini tüm dünyaya gösterdik." diye konuştu.

Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneğinin verdiği Medya Oscarları ödüllerine layık görülen televizyoncular, radyocular, muhabirler ve sanatçılarla 13 Ocak'ta bir araya geldiğini de hatırlattı.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle 12 Ocak'ta buluşarak, ilişkileri karşılıklı dayanışma ve iş birliği temelinde geliştirme yönündeki samimi düşünceleri kendileriyle paylaştıklarını ifade eden Erdoğan, aynı günün sabahında ise Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun Ankara'daki tesislerinin açılışı vesilesiyle gençlerle ve sporcularla buluştuğunu dile getirdi.

"Uydumuz uzaydaki yolculuğuna, yörüngesine doğru planladığı şekilde devam ediyor"

Kabineyi 11 Ocak'ta toplayarak sağlıktan güvenliğe kadar pek çok konuda bakanlarla kapsamlı istişareler yaptıklarını ve alınan kararları kendileriyle paylaştıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu üzerindeki Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışını 9 Ocak'ta canlı bağlantıyla gerçekleştirdik. Uydu Teknolojileri Haftası etkinliklerinin 8 Ocak'taki bölümüne canlı bağlantıyla katılarak, aynı günün erken saatlerinde uzaya gönderilen 5-A uydumuzun yolculuğuna çıkışının mutluluğunu arkadaşlarımızla paylaştık. Uydumuz uzaydaki yolculuğuna, yörüngesine doğru planladığı şekilde devam ediyor."

Fırat Nehri üzerinde inşa edilen, Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü ile bağlantı tüneli ve yolunu yılın ikinci günü hizmete açtıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ülkemizin doğu-batı ve kuzey-güney ulaşım ağının en önemli noktalarından biri olan bu köprü, 660 metre uzunluğu ve 380 metreyi bulan orta açıklığıyla kendi grubunda dünyanın dördüncü büyük eseridir." dedi.

2020'nin son günlerinde, 30 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı 2020 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini sahiplerine takdim ettiğini anımsatan Erdoğan, ödül alan kültür ve sanat insanlarını tebrik etti.

Kabinenin geçen yıl son toplantısını 28 Aralık'ta yaptığına işaret eden Erdoğan, aynı gün akşam restorasyonu yapılan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nin açılışını da gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"TOGG'un pillerinde kullanılacak lityumu bu tesisten temin etmeyi planlıyoruz"

Türkiye'ye 26 Aralık'ta kazandırılan Etimaden Lityum Karbonat Üretim Tesisi'nin, tamamı ithal edilen lityum ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayacak önemli bir yatırım olduğuna işaret eden Erdoğan, "Milli otomobil projemiz TOGG'un pillerinde kullanılacak lityumu da bu tesisten temin etmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, 26 Aralık'ta Ankara'nın güney aksındaki ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak Gölbaşı Şehir Geçişi'nin açılışını yaptıklarını, Tunceli, Bursa ve Konya'da yapılan, her biri tarih ve kültürü yansıtması bakımından eşsiz zenginlikleri içinde barındıran müzeleri 24 Aralık'ta hizmete sunduklarını söyledi.

Bunların yanında pek çok devlet ve hükümet temsilcisiyle telefon görüşmeleri, telekonferans görüşmeleri, yüz yüze kabuller gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, devlet ve hükümet işleriyle ilgili yaptıkları kabullerin ve telefon görüşmelerinin, zaten günlük mesaisinin mutat bir parçası olduğunu kaydetti.

"Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk hisseden herkesten tek beklentimiz kendi üzerine düşen görevleri hakkıyla ifa etmesidir. Görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde, ne ülkemizin önünde ne Cumhur İttifakı'nın önünde ne AK Parti’nin önünde durabilecek bir güç tanımıyoruz. AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile birlikte Meclis'in lokomotifidir, dinamosudur. Biz çok çalışırsak, Meclis de çok üretir. Biz işleri rölantiye alırsak, Meclis çok daha az verimle faaliyet yürütür." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğumuz yeni reform paketlerinin yakında Meclise sunulmaya başlanacağını belirten Erdoğan, şunları aktardı:

"Milletimizle paylaştığımızda, bu reform tekliflerinin ülkemizi 2023'e ve daha sonrasına taşıyacak çok köklü ve önemli düzenlemeler içerdiği görülecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden başka hizmet müktesebatı ortaya koyabilen de gelecek vizyonu tasarlayan da yok. Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete, bu millet iktidarı vermez. CHP yöneticileri, kendi içlerinde yaşanan taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık skandallarının üzerini örtmek için hem bize, hem milletimize olan hakaretlerinin dozunu sürekli artırmaya başladı. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali, milletimizin önüne çıkıp özeleştiri yapacak, özür dileyecek, içlerindeki tecavüzcülerden, tacizcilerden, hırsızlardan hesap soracak yerde, işi pişkinliğe vuruyorlar." diye konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karşımızdaki zat, sanayiyi, teknolojiyi, tarımı, ticareti, ihracatı, finansı, devletin kurumlarının ve özel sektörün nasıl işlediğini bilmez. Çünkü bunların işi bilgiyle değil, sadece ellerine tutuşturulan kağıtlar ve kulaklarına üflenen suflelerledir. Aslında bunlara göre, milletin kendilerine oy vermeyen yüzde 75'inin tamamı militan. Bu hastalıklı zihniyete göre, CHP'ye oy vermeyen hiç kimse onur, şeref, namus sahibi olma hakkına da sahip değildir. Bu zihniyeti ve sergilediği pespayeliği Türkiye'nin son dönemdeki imtihanı olarak görüyoruz. Nice imtihanları başarıyla atlatan, nice engelleri ezip geçen, nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan milletimiz, elbette ilk seçimde bunlara da bir güzellik yapacaktır. Hastanelerde rehin alınan ölülerimiz vardı. Kimin dönemi? Bay Kemal'in dönemi. Bunları yaşadık mı? Bu ülkede yaşadık. Ama Z kuşağı bunları bilmiyor. Bunları hatırlatmamız lazım."

"Bu devletin hiçbir memuru, bu ülkenin hiçbir evladı CHP’nin hastalıklı zihniyetinin şamar oğlanı değildir" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sabrın varsa Haziran 2023’e kadar kapıda bekleyeceksin. Bizim daha yapacak çok işimiz var. Milletimiz, mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanların defterini kökten dürene kadar, bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP’nin başındaki zata ve şürekasına cevap vermek için harcadığımız her nefesi israf olarak görüyoruz. İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi bence bu ülkenin yargısı var. Kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata, bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile."

"Aşı uygulaması en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı uygulamasının kapsamı giderek genişleyerek inşallah en kısa sürede hedef kitlenin tamamına ulaşacağını belirtti.

Kovid-19'dan en çok zarar gören sektörler arasında yer alan yeme-içme sektörüne destek verileceğini belirten Erdoğan, "Lokanta restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan ve 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız." dedi.

Erdoğan, Elazığ'da 20 bin ve Malatya'da 6 bin konutun tamamının yaz aylarına kadar hak sahiplerine verilmiş olacağını kaydetti.