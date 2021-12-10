Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
TÜRKİYE 10.12.2021, 16:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde yüksekten düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ceylan ile Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
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