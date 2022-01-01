Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit bekçi Kanat'ın ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da şehit düşen bekçi Abdulrezzak Kanat'ın ailesine başsağlığı diledi.
TÜRKİYE 01.01.2022, 19:54 01.01.2022, 19:57
Batman'da asayiş uygulaması sırasında hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi takip eden ekibe ateş açılması sonucu bekçi Abdulrezzak Kanat şehit düştü.
Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehit bekçi Kanat'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
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