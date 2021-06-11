Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit güvenlik korucusu Mehmet Babat'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
TÜRKİYE 11.06.2021, 09:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Babat'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine uzun namlulu silahlarla saldırısı sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 1 güvenlik korucusu ise yaralanmıştı.
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