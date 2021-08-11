Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı

"Sel felaketinde bir kaybımız ve aranan vatandaşlarımız var. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza bir şeyi hatırlatmak istiyorum, darda kalmadıkça ulaşıma kapanması mümkün olan yolları kullanmayın. Heyelan olabilir. Trafiğin ötesinde sorunlar olabilir."

ORMAN YANGINLARI

"Şu anda ciddi manada kontrol altına alındı. Bekir Pakdemirli ise görüştüm; büyük oranda kontrol altına alındığını, sadece Burdur Bucak'ta yangın çıktığını söyledi. Ama büyük ölçüde kontrol altında. Arazöz, helikopterlerle farklı bir güce eriştik. Helikopterler ve uçaklar çok büyük fonksiyon icra ettiler. Çok kısa zamanda denizden suyu alıp yangın bölgesine gidebiliyor. Bu noktada Türkiye çok iyi bir noktaya ulaştı. Bunu artırarak devam edeceğiz. Birilerinin dediği gibi 'ne uçak ne helikopter gördük' öyle bir şey yok. Yüzlerce arazöz ve helikopter, uçaklar bölgede dolaşıyor."

YANGINLARDA TERÖR İZİ

"Yangınların çıkış nedeni olarak bütün ihtimaller üzerinde durduk. Bunların polisiye olarak araştırmaları yapıldı. Özellikle bütün teşkilatımızın oralardaki faaliyetleriyle araştırılmaları yapıldı. Gözaltına alınanlar ve tutuklananlar var. Aldığımız istihbaratlar var. MİT ve emniyet istihbaratın verdiği bilgiler var. Bunlar arasında ailesi terör örgütü iltisaklı kişiler var. Geçen yıl bunu Hatay'da yaşadık. Yangını çıkaranlar arasında teröristlerin olduğunu tespit ettik. Yitirdiğimiz her bir canın hesabını soracağız dedik. Manavgat'ta Kalemli Köyü'ne gittiğimizde yaşlı bir amcanın ağlayışı çok anlamlıydı. 'Benim buzağım, ineğim yandıu' dedi. 'Amca bunların hepsini halledeceğiz' dedim. 'Traktörüm de yandı' dedi. 'İki üç gün içinde 0 kilometre traktörün gelecek' dedim. 3-4 gün içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanım gönderdi. Başka bir vatandaşımızın iki tane traktörünü de gönderdik. Bir tanesi 'Benim de yandı' dedi. 'Tamam seninkini de göndereceğiz' dedi. Ne derse beğenirsin; 'Ben bunu almam' dedi. 0 kilometre traktörü gördü ve 'Ben bunu alamam. Elimdekini kullanırım' dedi. Onu kendisine reva görmedi; mevcut traktörümle çalışırım dedi. Devam eden soruşturmaların sonuçlarını vatandaşlarımızla paylaşacağız."

"YANGINLARLA MÜCADELE HAVA FİLOMUZU ÇOK DAHA VERİMLİ HALE GETİRDİK"

Ülkemiz yangınlarla mücadele konusunda iki asıra yaklaşan kurumsal bir tecrübeye sahip. Bunun yanında teknolojik altyapıya da sahip. Son 19 yılda yangınlarla mücadelede kara ve hava araçlarımızı yenileyerek bunun sayılarını artırdık. Arazöz sayımızı yüzde 70 artırarak 1078'e çıkardık. Arazözler gerçekten çok iş görüyor. 2270 tane ilk müdahale aldık. İş makinesi sayımızı yüzde 125 büyüterek 682'ye çıkardık. Yangınla mücadele hava filomuzu çok daha verimli hale getirdik. Su atma kapasiteleri artırıldı. Kiralama yolunu da gittik. Dost ülkelerden ayrıca destekler geldi. Helikopter 2002'de 18 adet iken 2021'de bunları 39'a çıkardık. Bu süreçte rakam 60'a yaklaştık. Uçakla her yerden su alamıyorsunuz. Ancak denizden su alıyorsunuz. Şu an dünyada yangına en kısa sürede müdahale eden ülke konumuna girdik. Rusya mesela bu noktada çok güçlü ekipmanlara sahip ama hala sıkıntı yaşıyorlar. İlk müdahale süremizi 12 dakikaya indirdik."

"BİZ BÜTÜN EKİBİMİZLE KAHRAMANLARIMIZLA BAŞARILI OLDUĞUMUZA İNANIYORUZ"

Gözü var görmez, kulağı var duymaz. Her şey dört dörtlüktür diye bir iddianın içinde değiliz. Ama şöyle bir gerçek var; yangınla mücadele ediyorsunuz. Bütün imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Yangınların içinden çıkarılan itfaiyecimizi gördünüz. Kendini feda ediyor. Bu yetersiz kalmanın tanımı nedir? Bakanlarımız ise, 6 bakanım orada oldu. İtfaiye ekiplerimiz orada oldu. AFAD, Kızılay'ı ile tüm kurumlarımız orada oldu. Bunu söyleyenler bu kanıya nereden vardılar. İş makinelerine kadar size birçok rakam verebilirim. Yangında ilk defa kullandığımız İHA'lar sayesinde bunu 12 saniyeye indirdik. Yangının şiddetini ciddi manada düşürdük. Bunu söyleyenler acaba burada nasıl bir zaman yapıldı? bunu biliyorlar mı? Hayır. Biz bütün ekibimizle, kahramanlarımızla başarılı olduğumuza inanıyoruz"