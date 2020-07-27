Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklamalar yapıyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Elim kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı askerlerimize Rabbimden şifa niyaz ediyorum.

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Koronavirüs salgının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken gerek de bayramlaşırken önlemlerden asla vazgeçmeyelim. Kurban Bayramı ile ilgili bütün hazırlıklar tamamlandı.

CEVABIMIZI VERMEKTEN ÇEKİNMEYECEĞİZ

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Tek arzumuz kendi hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı korumaktır. Dayatmayla karşımıza çıkanlara cevabımızı meşru gücümüzle vermekten asla çekinmiyoruz, çekinmeyeceğiz. Oldu-bittiyle ülkemizi dışlamaya çalışanlar her seferinde bu cevapla karşılaşacaklarını bilmelidir.

Sahada ve masada yeni dönemin gerekleriyle mücadelemizi veriyoruz.

AYASOFYA CAMİİ'NİN İBADETE AÇILMASI

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanmasındaki örneklerden biridir. Ayasofya artık milletimizin zirve sembollerinden biri olarak milletimize ve tüm Müslümanlara ibadet yeri olarak hizmet vermeyi sürdürecektir. Müslüman dışında Hristiyan alemi de aynı şekilde gelip ziyaretini yapabilecektir.

Ayasofya'nın kubbeleri yeniden ezan, Kuran, salavat sesleriyle inledi. Ayasofya'yı ecdadın emanetine uygun olarak bir cuma günü aslına rücu ettirdik. Hizmetine ömrümüzü adadığımız şehr-i İstanbul'un artık bize tebessümle baktığını tüm kalbimizle hissediyoruz.

Bu uğurda verilen mücadelelerin hem bizatihi şahidi olan hem de içinde yer alan kardeşiniz sıfatıyla yaşadığımız tarihi günlerin önemini her zerremizle hissediyoruz. Tam 567 yıl önce cami sıfatıyla şereflenen bu mabedin sıradan bir müze yerine yapılış amacına uygun olarak ibadethane olarak kullanılmasını her inançtan insanı memnun ettiğine inanıyoruz.

MABEDLER MAHZUN KALMAYACAK

Bir asır önce İstanbul işgal edildiğinde İstanbullu Sultanahmet ve Ayasofya'da buluşup 'yemin ediyoruz' diye ahitlerini tüm dünyaya haykırmıştı. Bu milletin önünde kimsenin duramayacağı birkaç yıl içinde ortaya çıkmıştır. Milletimiz düşmanı topraklarımızdan attıktan sonra da yine bu mabedin kubbeleri, şükür dualarıyla çınlamıştır.

Tüm camilerimizin minarelerinin önünde yemin ediyoruz ki, milletimizin son ferdi de son nefesini vermeden bu mabetler mahsun kalmayacaktır. Ezan, vatan, bayrağımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz.

Ezanımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığının, egemenliğinin; maziden atiye kurulan büyük köprünün sembolü olan İstiklal Marşımızda ne diyor:

Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli:

Değmesin ma'bedimin göğsüne na-mahrem eli;

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli

Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.

Gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Hiç kimsenin bu ülkenin istiklaline ve istikbaline el uzatmayı aklından dahi geçirememesi için büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz.

GENÇLERE SABAH NAMAZI DAVETİ

Gençlere sesleniyorum: Camilerimizi ihmal etmeyin. Ne kadar secdeye kapanırsanız camilerimizle birlikte siz de güçlü olursunuz. Gençliğimizde sabah namazlarına gidiyorduk. Şimdi yeniden aynı sürecin Ayasofya ile başlamasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanınız olarak gençlik bunu sizden yine bekliyoruz. Bu adımla bir milletin istiklali ve istikbali için yeniden ahitleşmesine inşallah ülkemizin ve milletimizin şahitlik ediyoruz."