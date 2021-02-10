Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi çağrı!

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Dünyada halkının Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yürüten, yeni devletini bizzat kuran, hizmete devam eden pek az Meclis vardır. Böyle bir Meclis'e sahip olmakla ne kadar övünsek azdır. TBMM'yi yeni ve tarihi bir görev daha bekliyor. Reform paketimizin çatısını oluşturan yeni Anayasa teklifimizi Kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaştık.



TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ BU ŞANSA SAHİP OLDU



MHP'nin de olumlu bakmasıyla Türkiye tarihinde ilk defa sivil anayasa hazırlama şansına sahip olmuştur. Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni Anayasamızın, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum.

Türkiye 1960 ve 1980 darbesinin gölgesinde hazırlanan anayasaların yol açığı sorunların ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Darbelere çanak tutan bu anayasaların ruhuna sinen çarpıklık tüm çalışmalara rağmen giderilemedi. İktidarımızın ilk dönemlerinde nice demokrasi ayıpları ile karşı karşıya kalmıştık. Partimize dava açıldığında dava dosyasına belge üretme peşine düşenleri de unutmadık.



YAMALARLA SORUNUN ÇÖZÜLEMEYECEĞİNİ GÖRDÜK



Türkiye son 7-8 yılda sınırlarının içinde ve dışında sayısız yeni işgal girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu ihanetlerin hepsi paramparça oldu. Sürekli sorun üreten yönetim sistemimizi rehabilite etmek için çırpındık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni çalışırken karşımıza hep anayasa meselesinin çıktığını gördük. Adalet bakanlığımızca hazırlanan Yargı reformu hazırlıklarında da buna şahit olduk. Yamalarla sorunun çözülemeyeceğini gördük. İlk anayasa çalışmaları CHP'nin masayı devirmesiyle akamete uğramıştı. Bugün yeni anayasası konuşmak ve çalışmak için şartlar uygun.



ÇOK ÖNEMLİ ÇAĞRI: TÜM PARTİLER ÇALIŞMA İÇİNDE OLSUN



Tercihimiz tüm siyasi partilerin anayasa çalışmalarının içinde olmasıdır. Bunun için sonuna kadar çalışacağız. Anayasa metni öyle bir metin olsun ki tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin.. Anayasa hukuku literatürüne örnek olsun. Milletimize ilk sivil anayasayı kazandırma şerefine de inşallah hep birlikte nail olacağız.