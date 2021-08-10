Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili’ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan’ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Senegal ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Senegal Cumhurbaşkanı Sally’e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Senegal’in salgınla mücadelesine olan desteğini sürdürdüğünü belirtti.
Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Cibuti ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.
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