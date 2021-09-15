Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE 15.09.2021, 18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Volkan Bozkır'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devreden Volkan Bozkır için tebrik mesajı yayımladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır’ı tebrik ediyor, Türkiye’yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

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