Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret açıklaması! Yıl sonuna işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Femaş Metal ailesinin kıymetli mensupları hepinizi kalbi duygularımla, muhabbele selamlıyorum. Ülkemizin önde gelen üretim merkezlerinden Kayseri Organize Sanayi bölgemizde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında tm Kayseri'ye Kayseri'nin vefalı, girişimci insanlarına buradan selamlarımı gönderiyorum. Kayseri'ye geldiğimiz andan itibaren bizi samimiyetle bağrına basan vatandaşlarımın her birine şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel atmosfer gönüllerimizi buluşturan, hasret gidermemize, hasbihal etmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Femaş Metal Sanayi'nin kurucusu Kayserispor eski Başkanı sayın Recep Mamur'u rahmetle yad ediyorum.

Merhum Recep Mamur çıraklıktan başladığı iş hayatını bugün Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan büyük bir şirketin yönetim kurulu başkanı olarak tamamlamış, gayretli, çalışkan şehrine aşık bir insandı. Geçen sene eylül ayında aramızdan ayrılan Recep Mamur'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine özellikle sabırlar diliyorum. Bugün Kayseri'de yine açılışlarla dolu yoğun bir program geçiriyoruz. İlk olarak Femaş'a ait Türkiye'nin en büyük ve modern ankastre fırın üretim tesisinin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Fabrikada yıllık 1,5 milyon adet ankastre fırın üretimi hedefleniyor. Bu önemli üretim tesisini Kayseri'miz ile birlikte Türkiye ekonomisine kazandıran Mamur ailesini şahsım, milletim adına tebrik ediyorum.

KAYSERİ'YE 30 MİLYARLIK PROJE

Cumhuriyet Meydanı'na gidecek, Kayserililerle kucaklaşacak, yatırımların toplu açılışını gerçekleştireceğiz. Tek bir törenle 30 milyar liraya oluşan proje, eser ve yatırımı Kayseri'nin hizmetine sunmuş olacağız. Ulaşımda çağ atlatacak hızlı tren projesinin temelini atacağız. Hızlı tren hattımızın yatırım tutarı 24 milyar liradır. Açılışını ve temel atma törenini gerçekleştireceğiz 54 milyar liralık yatırımın Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum.

Dünyamız son yarım asrın en büyük ekonomik sarsıntıların birini yaşıyor. Petroldeki aşırı artışın tetiklediği küresel enflasyon insanlığın öncelikli meselelerinden biri haline geldi. Enflasyon oranları son 40-50 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Dünyanın geri kalanını sömürerek refah düzeni kuranlar ekonominin gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kaldı. Salgında vatandaşlarını ölüme terk edenler bugün hayat pahalılığı karşısında aynı kayıtsızlığı sergiliyor. Örnek gösterilen devletlerin küresel tehditler karşısında nasıl sağa sola savrulduklarını görüyoruz. Döviz ve enflasyonda görülen tırmanma bu etkilerin başında görülüyor. Bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz.

"MUHALEFETİN TÜM BASKILARINA RAĞMEN EKONOMİNİN ÇARKLARININ KESİNTİSİZ DÖNMESİNİ SAĞLADIK"

Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka iş bilmeyenler 5 yıldızlı otellerde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler gerçekleştiriyoruz. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadan her kesimden insanımıza verdiğimiz desteklerle ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık. Ekonomi politikalarımızı bu hassasiyetler çerçevesinde yürütüyoruz. Önceliğimiz istihdamın sürmesi ve artmasıdır. Üretimi ve yatırımı teşvik ediyoruz. İhracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda 300 milyar dolara yakın değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan durum yaşıyoruz. İstanbul'da Antalya'da oteller full dolu. Türkiye cazibe merkezi halinde geldi.

"2023'TE VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz. Muhalefetin baskılarına rağmen ekonomide kontak kapatmadık. İstihdamda 31 milyon sayısına yaklaştık. Tarımda, üreticimizin ve çiftçilerimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. 2023'te vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Biraz sabır bekliyoruz.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

İstihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştık. Tarımdaki yüksek alım fiyatlarıyla çiftçimizin yanında olduğunu gösterdik. Sabit ücretlilerin refahı için tüm gelirlerde enflasyonun üzerinde artışlar yapıyoruz. Ocak ayında yüzde 50 artış yapmıştık. Temmuzda memur ve asgari ücretlilerin maaşlarını yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5500 lira olarak belirledik. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum. Sizlerden destek istiyorum. Bu başarılara en büyük katkıyı sunan şehirlerden biri de Kayseri'dir. Kayseri'de bulunan OSB'lerde 75 bin emekçi kardeşim alın teri döküyor. Buralarda üretilen ürünler dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

"KAYSERİ İHRACATINI 7 KAT ARTIRDI"

Türk ekonomisi özellikle ihracatta tarihinin en parlak dönemlerini yaşıyoruz. Kayseri geçen yıl 2.6 milyar Dolar ihracat yaptı. İnşallah bu sene 3 milyar doları geçecek. Bu rakam biz göreve geldiğimizde sadece 352 milyon dolardı. 2002'den bu yana Kayseri ihracatını 7 kat artırdı. 81 vilayetimizin tamamında fabrikalarımız harıl harıl çalışıyor. Kurban bayramında caddelerin halini görmedik mi? Otomobillerden geçilmiyor, tırdan geçilmiyor. Bu Türkiye'nin ekonomideki hareketliliğini bereketini gösteriyor.

Sabah akşam yalan üretenler sanayicisi, çiftçisi, tüccarıyla ülkemiz büyümeye güçlenmeye devam ediyor. Ekonomiyle beraber dış politika ve diplomaside Türkiye'nin ağırlığı artıyor. Ukrayna depolarında bekleyen tahılın Karadeniz'den nakliyesi için dün toplantıda anlaşmasını yaptık. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiği ile gıda krizinin aşılması için anlamlı katkı sağlayacağız. Diplomatik çabaları sürdürmekte kararlıyız. Müjdeli haberleri çok uzak olmayan zamanda almayı ümit ediyoruz.

"YALANLA, DOLANLA, HOKKABAZLIKLAR SİYASET YAPAMAYI BIRAKIN"

Siyaset adı altında bozgunculuk yapanlara sesleniyorum. Yalanla, dolanla, hokkabazlıkla siyaset yapmayı bırakın. Tüm mesainizi masa başı oyunlarına harcamak yerine Ankara'nın dışına çıkın. İşçi, esnafın, iş adamının arasına karışın. Elazığ'da karıştınız.

Emekli memur hanım cevaplarını verdi. Bak elimdeki torbayla evime gidiyorum, halimden memnumun, siz içeri cevap yetiştireceğinize, dışarı yetiştirin dedi. Kayseri'de sanayicimiz üretim için yer bulamaz oldu. İncesu OSB'yi geliştirip yeni OSB kuracağız. 1200 yeni fabrika kurulup faaliyete geçecek. Bugün hizmete açacağımız fabrikaların ilave istihdam kapasitesi 7200'ü buluyor. Kısa sürede bu rakama 18 bin kişi daha dahil olacak.

KOBİ sayısı da her geçen gün artıyor. KOBİ'lerimize güncel rakamlarla 680 milyon liraya yakın destek sağladık. 28.3 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtık. Teknoloji noktasında da Kayseri önemli bir noktaya geldi. ARGE merkezi ve tasarım merkezi, teknopark yoktu. Kayseri'de sadece üretim ve istihdam için yaptığımız çalışmalar dahi anlatmakla bitmiyor. Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, ne dış baskılar ne de içimizdeki kifayetsizlerin hezeyanları bizi yolumuzdan alı koyamayacaktır.

TAHIL KRİZİNİ ÇÖZEN ANLAŞMA