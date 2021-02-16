Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat sinyali

Kongrede önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hain terör örgütüne yapılacak yeni operasyonların sinyalini verdi.

ERDOĞAN'DAN YENİ HAREKAT SİNYALİ

Teröristlerin inlerine girileceğini belirten Cumhurbaşkanı, "Sınırlarımızda ve ötesinde kahraman askerlerimizle, teröristlere nefes aldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gara'nın sıkıntılı ve önemli bir bölge olduğunu da sözlerine ekleyen Recep Tayyip Erdoğan, "Gara düştü, iş bitti." sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

"TERÖRİSTLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Trabzon'daki kongrede büyük bir coşkuyla karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ey Batı, neredesiniz? Neden sustunuz? Sizde böyle bir şey olduğu zaman yaygaralarınızdan geçilmiyor. 15 Temmuz oldu sesiniz çıkmadı. Sesiniz çıksa da çıkmasa da görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere fırsat vermeyeceğiz.

"BURALAR BUNLARA MEZAR OLACAK"

Gabar'da Tendürek'te... Bütün oraları biz bunlara mezar ettik. Buralar bunlara mezar olacak. Durmak yok, yola devam... Bu böyle bilinsin.

Gara önemli bir bölgeydi, sıkıntılı bir bölgeydi.

"GARA DÜŞTÜ, İŞ BİTTİ"

Gara düştü, iş bitti.

Bir süredir yürüttüğümüz ve önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı, önümüzdeki dönemde, tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

"SAVUNMA BAKANIM İLE İÇİŞLERİ BAKANIM CHP VE İYİ PARTİ'Yİ BİLGİLENDİRDİ"

Bugün Milli Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım, bir heyet olarak önce CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler. Kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İyi Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler.

MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın bir kanadı, Sayın Devlet Bahçeli ise zaten biz sizi Meclis'te dinleyeceğiz, bize gelmenize gerek yok dedi. Şu anda yola devam ediyoruz."