Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a ilişkin: Üçüncü ülke ve kişileri işe karıştırmayalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'la ilişkilerde yeni döneme ilişkin "Bundan sonra siz beni özel hattan rahatlıkla arayın, ben de sizi özel hattan arayayım." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE 14.06.2021, 21:22
NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kameraların karşısına geçti.
Erdoğan, basın toplantısında Yunanistan'la yeni dönemde atılacak ilişkilere değindi.
"ÖZEL HATTAN ARAŞALIM, ÜÇÜNCÜ ÜLKE VE KİŞİLERİ İŞE KARIŞTIRMAYALIM"
Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Gerek Ege'de olsun gerek diğer bölgelerde olsun, üçüncü ülke ve kişileri işe karıştırmayalım. Bundan sonra siz beni özel hattan rahatlıkla arayın, ben de sizi özel hattan arayayım. Bir de sıkıntılı konular nelerse, bunları masaya koyalım. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar bunlar üzerine çalışsınlar. Nihayi kararı verelim ve adımlarımızı atalım."
21°
açık
Namaz Vakti 14 Haziran 2021
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:30
|Akşam
|20:02
|Yatsı
|21:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü