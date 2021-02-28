Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbe insanlık suçudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat döneminde okuduğu bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldığını ve siyasi hayatının bitirilmek istendiğini belirterek, "Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım." dedi.
TÜRKİYE 28.02.2021, 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat'ı yaşadım, 28 Şubat'ın farkındayım."
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