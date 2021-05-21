Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışında duyurdu: Meclis'e sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yargı reform paketinin dördüncüsünü Meclis'e sunacağız. Yeni ve sivil anayasa için Cumhur İttifakı ile çalışmaya başlattık'' dedi.

Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Heyecanla yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Dünyanın 2 kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara otoyolunu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

1915 Çanakkale Köprüsü gören herkesi şimdiden hayran bırakmaktadır. Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak. Tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara otoyolunun vakitten 1,650 milyar lira, 830 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 2,6 milyar liraya yakın maddi, 350 bin ton karbon emisyon azaltımı etkisi olacak.

Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır.

655 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Hibe, destek programları ve borç erteleme ile toplamda 655 milyar liralık kaynağı milletimizin emrine verdik. Hepsinin yanında olduk, vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Sağlığını korumak için geliştirdiğimiz tedbirleri, üretim, istihdam ihracatın büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladık ve uyguladık. Bu verimlilik projesiydi. Her alanda başardık, başarmaya devam edeceğiz.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yakında yargı reform paketimizin dördüncüsünü Meclise sunuyoruz. Cumhur İttifakı ile başlattığımız çalışmayla birlikte tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacağız. İnşallah yeni ve sivil anayasamıza da kavuşacağız.

Uzunca bir dönem darbelerle, terör örgütleriyle, siyasi mühendisliklerle ülkemizi kısır döngünün içine hapsedenler bizim hedeflerimizden hoşlanmadılar.

Ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ürettiğiniz bir şey yok bırakın da biz rahat çalışalım. Yapacak daha çok şeyimiz var.

Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye'yi sokacağız. Bu tablo içerde ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz.

Kendileri dışarıdan figüranları dışarıdan bize sürekli çelme taktılar. Hizmet yaparsın önünüze dikilirler, adım atacaksın önünüze dikilirler, ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Bizim yapacağımız daha çok işler var. Altyapıda yapacaklarımız var. Sağlık tesislerimiz var. Çekilin önümüzden de rahat çalışmaya devam edelim. Darbecilerden terör örgütlerine ekonomik tetikçilere kadar ellerine geçen her aracı seferber ettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramadılar, başaramayacaklar.

Kıbrıs'taki kardeşlerimizin arazilerine verim getirecek sulama iletim tesislerinin ışık görünme törenine inşallah katılacağız. Durmak yok, yola devam. Kararlılıkla devam. Güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki atılımları salgın sonrasında hızlandıracak ekonomik altyapıyı kuracak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Daha çok hizmetlerimiz var.