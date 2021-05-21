Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışında duyurdu: Meclis'e sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde konuştu.

TÜRKİYE 21.05.2021, 12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projenin açılışında duyurdu: Meclis'e sunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Yargı reform paketinin dördüncüsünü Meclis'e sunacağız. Yeni ve sivil anayasa için Cumhur İttifakı ile çalışmaya başlattık'' dedi.

Başkan Erdoğan, "Kanal İstanbul inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Heyecanla yeni eklediğimiz kesimi de en kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Dünyanın 2 kıtası arasındaki giderek yoğunlaşan insani ve ticari araç trafiği bakımından da hayati öneme sahiptir.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Kuzey Marmara otoyolunu Nakkaş Başakşehir kısmıyla büyütüp 443 kilometreye çıkarıyoruz. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

1915 Çanakkale Köprüsü gören herkesi şimdiden hayran bırakmaktadır. Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içinde yerini alacak. Tamamını hizmete açtığımız Kuzey Marmara otoyolunun vakitten 1,650 milyar lira, 830 milyar lira akaryakıttan olmak üzere 2,6 milyar liraya yakın maddi, 350 bin ton karbon emisyon azaltımı etkisi olacak. 

Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır.

655 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Hibe, destek programları ve borç erteleme ile toplamda 655 milyar liralık kaynağı milletimizin emrine verdik. Hepsinin yanında olduk, vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Sağlığını korumak için geliştirdiğimiz tedbirleri, üretim, istihdam ihracatın büyümenin devamını sağlayacak şekilde planladık ve uyguladık. Bu verimlilik projesiydi. Her alanda başardık, başarmaya devam edeceğiz. 

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yakında yargı reform paketimizin dördüncüsünü Meclise sunuyoruz. Cumhur İttifakı ile başlattığımız çalışmayla birlikte tüm siyasi partilere bu hazırlığımızı sunacağız. İnşallah yeni ve sivil anayasamıza da kavuşacağız.

Uzunca bir dönem darbelerle, terör örgütleriyle, siyasi mühendisliklerle ülkemizi kısır döngünün içine hapsedenler bizim hedeflerimizden hoşlanmadılar.

Ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Ürettiğiniz bir şey yok bırakın da biz rahat çalışalım. Yapacak daha çok şeyimiz var. 

Salgın sonrasında yeniden yapılanacak küresel sistemin lider ülkeleri arasına Türkiye'yi sokacağız. Bu tablo içerde ve dışarıda birilerine rahatsızlık veriyor. Ülkemizi darbelerle, terör örgütleriyle bir kısır döngünün içine hapsedenler bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimizden hiç ama hiç hoşlanmadılar. Rahatsız oldular. Rahatsız da olsalar kararlılıkla devam edeceğiz. 

Kendileri dışarıdan figüranları dışarıdan bize sürekli çelme taktılar. Hizmet yaparsın önünüze dikilirler, adım atacaksın önünüze dikilirler, ürettiğiniz bir şey varsa onu anlatın. Bizim yapacağımız daha çok işler var. Altyapıda yapacaklarımız var. Sağlık tesislerimiz var. Çekilin önümüzden de rahat çalışmaya devam edelim. Darbecilerden terör örgütlerine ekonomik tetikçilere kadar ellerine geçen her aracı seferber ettiler. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramadılar, başaramayacaklar. 

Kıbrıs'taki kardeşlerimizin arazilerine verim getirecek sulama iletim tesislerinin ışık görünme törenine inşallah katılacağız. Durmak yok, yola devam. Kararlılıkla devam. Güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki atılımları salgın sonrasında hızlandıracak ekonomik altyapıyı kuracak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Daha çok hizmetlerimiz var. 

#Erdoğan #Marmara #otoyol
Yorumlar (0)
34°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Mayıs 2021
İmsak 03:32
Güneş 05:11
Öğle 12:34
İkindi 16:24
Akşam 19:46
Yatsı 21:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 37 83
2. M. United 37 71
3. Chelsea 37 67
4. Liverpool 37 66
5. Leicester City 37 66
6. West Ham 37 62
7. Tottenham 37 59
8. Everton 37 59
9. Arsenal 37 58
10. Leeds United 37 56
11. Aston Villa 37 52
12. Wolverhampton 37 45
13. Crystal Palace 37 44
14. Southampton 37 43
15. Newcastle 37 42
16. Brighton 37 41
17. Burnley 37 39
18. Fulham 37 28
19. West Bromwich 37 26
20. Sheffield United 37 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30