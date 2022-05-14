Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuru haline gelmiştir
Türk Devletleri Medya Zirvesi'ne video mesaj yollayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dijital faşizm tarafsız haber alma hakkını engelleyen tehdit unsuru haline gelmiştir' dedi.
TÜRKİYE 14.05.2022, 12:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı"na video mesajla katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Dijital faşizm bugün milyarlarca insanın doğru ve tarafsız haber alma hakkını engelleyen bir tehdit unsuru haline gelmiştir."
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