Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostlarımızı artıracağız düşmanlarımızı da azaltacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla bayramlaşma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır.

Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır. Milletin gönlünü kazanamamışsak yaptıklarımızın ne önemi var?

Kendini milletin üstünde gören, gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroluculuk yapan AK Parti teşkilat mensubu olamaz.

Milletimiz, bizim sadece konuşan değil söylediğini, taahhüt ettiğini yerine getiren bir parti olduğumuzu bildiği için hep yanımızda duruyor. En büyük zaferimiz girdiğimiz her seçimden başarıyla çıkmak olmuştur.

Ülkemize ve millete faydası olmayan polemik tuzağına düşmeyeceğiz.

Büyük kongremizi yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz.