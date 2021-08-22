Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu!
MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak
TÜRKİYE 22.08.2021, 13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 22, 2021
Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun.
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