Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına büyük önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık sektörümüze ve sağlık çalışanlarımıza yaptığımız yatırımların karşılığını koronavirüs ile mücadele döneminde fazlasıyla aldık. Salgında Türkiye, gerçekten takdire şayan bir başarı sergiledi" dedi.

TÜRKİYE 20.11.2021, 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına büyük önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine büyük önem veriyoruz" dedi. 

"İlacından testine, ambulansından diğer tedavi araçlarına kadar her türlü hizmeti vatandaşa ücretsiz sunduk" ifadelerini kullandı. 

"Salgının en zorlu dönemini suhuletle atlattık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzun olağanüstü fedakarlıkları sayesinde salgının en zorlu dönemini suhuletle atlattık. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yürek burkan sahneler yaşanırken sizlerin de çabalarıyla hiçbir vatandaşımızı sahipsiz, çaresiz bırakmadık

Son 19 yılda sabit ücretle çalışanları enflasyona ezdirmediğimiz gibi kamu kuruluşlarına hizmet veren firmalarda görev yapan işçilerin kadro sorununu da çözüme kavuşturduk" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak-İş'e bağlı Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri (Öz Sağlık-İş) Sendikası 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na gönderdiği mesajında, Sendikanın 3. Olağan Genel Kurulunun başarılı geçmesi, sağlık camiası için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, hükümet olarak emekçilerin hak ve hukukunun korunmasına, mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

"Salgında Türkiye, gerçekten takdire şayan bir başarı sergiledi"

Son 19 yılda sabit ücretle çalışanları enflasyona ezdirmedikleri gibi kamu kuruluşlarına hizmet veren firmalarda görev yapan işçilerin kadro sorununu da çözüme kavuşturduklarına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Bunun yanında izinlerden sendika üyeliğine, promosyon ödemelerinden diğer hususlara kadar hemen her konuda tarihi nitelikte adımlar attık. Sağlık sektörümüze ve sağlık çalışanlarımıza yaptığımız yatırımların karşılığını koronavirüs ile mücadele döneminde fazlasıyla aldık. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen ve şimdiye kadar dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan salgında Türkiye, gerçekten takdire şayan bir başarı sergiledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyon 100 bini bulan sağlık ordusunun olağanüstü fedakarlıkları sayesinde salgının en zorlu döneminin suhuletle atlatıldığını vurgulayarak, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yürek burkan sahneler yaşanırken sağlık çalışanlarının da çabalarıyla hiçbir vatandaşı sahipsiz, çaresiz bırakmadıklarını ifade etti.

İlacından testine, ambulansından diğer tedavi araçlarına kadar her türlü hizmeti vatandaşlara ücretsiz sunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla mücadelenin bayraktarlığını yapan tüm sağlık çalışanlarına ülkesi ve milleti adına teşekkürlerini iletti, vefat eden sağlık personeline Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

"Hep birlikte bu musibetten kurtulacağımıza, üstesinden geleceğimize inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz sizlerin bu fedakarlığını, emeğini, mücadelesini unutmayacak, her zaman şükranla yad edecektir. Siz sağlık emekçilerimizin gayretleri, milletimizin de tedbirlere uymasıyla inşallah hep birlikte bu musibetten kurtulacağımıza, üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle Öz Sağlık-İş Sendikası 3. Olağan Genel Kurulunun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Sizlerin şahsında tüm sağlık emekçilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #sağlık sektörü #AksuTV #AksuTVHaber
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