Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emmanuel Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderleri ile diplomasi trafiği devam ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan bu diplomasi trafiği, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvuruları ile tekrar hız kazandı.

Macron Finlandiya ve İsveç konusunu açtı

Türkiye'nin bu iki ülkenin terör örgütlerini desteklediği gerekçesi ile veto hakkını kullanması Avrupalı liderleri harekete geçirdi.

Erdoğan bu kapsamda iki ülkeye aracılık etme niyetindeki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO'ya üyelikleri süreci de ele alındı.

"Teröre destek müttefiklikle bağdaşmaz"

Cumhurbaşkanı, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti.