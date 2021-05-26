Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim açıklaması yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis’teki grup toplantısında erken seçim açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim olmayacağını söyledi.

Erdoğan konuya ilişkin açıklamalarında şöyle denildi:

Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın. Ülkemizi suç örgütleri üzerinden kıskaca almak ve bundan siyasi sonuçlar üretme peşindeler. Seçimin 2023’te yapılacağını söylememize rağmen erken seçim diyenlerin sufleyi nereden aldıkları açıktır. Boşuna uğraşmayın seçim Haziran 2023’te.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım ile ilgili tartışmalar için ise şu açıklamalarda bulundu:

İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız.

Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir.

Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir.

Arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik saldırılara müsaade etmediysek buna da müsaade etmeyeceğiz. Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız.

Tüm yalan ve iftiralar araştırılıp ortaya dökülecektir.