Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfımıza devredildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerin 125. yılının kutlandığını belirterek, "Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık" dedi.

"Etiyopya, bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır"

Etiyopya ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamak için atılması gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Etiyopya, bölgesinde en fazla Türk yatırımına ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam ve iş imkanı sunuyor. Etiyopya'da faaliyet gösteren şirketlerimizin yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz. Kendilerini bu yönde teşvik de ediyoruz. Etiyopya makamlarının da bu süreçte şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz."

"FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfımıza devredildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Başbakana bu terör örgütü ile mücadelemizde verdiği destek dolayısıyla sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye olarak sorunların dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız"

Bildiğiniz üzere Etiyopya hassas bir süreçten geçmektedir. Tigray bölgesindeki gelişmeleri ve son durumu ele aldık. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını, bölgedeki huzur ve istikrar ortamının korunmasına büyük önem atfediyoruz. Burada durumun kötüleşmesi halinde yaşanan olumsuzluktan tüm bölge ülkeleri etkilenecektir. Her ikisi de dostumuz Sudan ve Etiyopya arasındaki Faşaga bölgesinde yaşanan gerginlik de gündemimizde yer aldı. Bu meseleyi geçtiğimiz hafta Ankara'da misafir ettiğim Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Burhan ile de görüşmüştük. İhtilafın iki ülke arasında diyalog ve iyi komşuluk ilişkisi çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını gönülden temenni ettiğimi ifade ettim. Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız.

"Türkiye, küresel ilişkilere şekil veren bir ülke"

Etiyopya Başbakanı Ahmed de, "Etiyopya, Türkiye'yle dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor. Türkiye uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke" dedi.

İki ülke arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile Etiyopya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Redwan Hussein arasında imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü'ne, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Mali İş Birliği Anlaşması'nı Bakan Akar ile Etiyopya Savunma Bakanı Yadeta imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'na Akar ile Yadeta imza attı.