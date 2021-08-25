Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongresi'ne katıldı.

"GENÇLERİMİZLE GURUR DUYUYORUM"

Burada gençlere hitap etmek için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler tarafından büyük bir tezahüratla karşılandı.

"Bu salonda büyük ve güçlü Türkiye'nin genç neferlerini görüyorum. Bu salonda özgüven abidesi genç bir nesil görüyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin gençlerine hizmet etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Gençlerimizle gurur duyuyorum. Gençlerimizin fikirlerini alacağız. Şehircilikte gelinen durumu tartışacağız. Daha huzurlu şehirler için gençlerimizin sesine kulak vereceğiz. Önümüzdeki süreçte gençlerimizi, karar alma ve uygulama sürecine daha fazla dahil edeceğiz. dedi.

"FELAKETLERDEN SİYASİ RANT ÇIKARMAK DOĞRU DEĞİL"

Yaşanan felaketlerden siyasi rant çıkarmanın doğru olmadığını belirten Erdoğan, Orman yangınları ve sel felaketinde milletin ciğerini yakan bir musibetten siyasi rant devşirmeye çalışmanın hiçbir izahı yoktur. Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Devletimiz Van, Elazığ depremi sonrasında vatandaşına verdiği sözü nasıl eksiksiz yerine getirmişse sel ve yangında zarar görenlerin yaralarını da saracak. ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN TALEBİNE KİMSE KULAK TIKAYAMAZ"

Gençlerin taleplerine karşılık verilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Özellikle gençlerimiz, yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin, daha belirleyici roller almak istiyorlar. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre, politika belirlemek, buna göre adım atmak belediyelerimiz için tercihten öte bir sorumluluktur. Nasıl Türkiye dünkü Türkiye değilse, şehirlerimizi de artık yeni bir anlayışla geliştirmeli, belki bir kısmını yıkıp yeniden inşa etmeli, büyüme alanlarını tekrar değerlendirmeliyiz. Tabii bu sürecin olmazsa olmazı bizi geçmişe bağlayan maddi kültür unsurlarımıza sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. diye konuştu.

"GELECEĞİ KUCAKLAYAN ŞEHİRCİLİK MODELİ"

Planlı, programlı ve geleceği kucaklayan bir şehircilik modeline ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Erdoğan, Önce sadece başını sokacak ev niyetiyle başlayan gecekondulaşmanın ardından bitip tükenmek bilmez rant hırsıyla ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeteri kadar ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var. Genç Dostu Şehirler yaklaşımını bu bakımdan çok önemli görüyorum. Genç dostu, çocuk dostu, yaşlı dostu, kadın dostu, engelli dostu velhasıl insan dostu şehirler kurmalıyız." diye belirtti.