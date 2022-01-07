Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.