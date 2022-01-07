Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da hayvan barınağını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
TÜRKİYE 07.01.2022, 18:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediyesi tarafından yaptırılan sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ile doğal yaşam alanı parkını ziyaret etti.
YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemeleri sırasında yetkililerden bilgi aldı.
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