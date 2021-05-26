Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletin her kesiminin, her bir ferdinin yanında olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Ramazan ayı ve Ramazan bayramını geride bırakıp, Kurban bayramının heyecanının şimdiden duyulmaya başlandığı günlere girildiğini ifade etti.

"Salgın şartları sebebiyle, gönlümüzce bir Ramazan ve bayram geçirememiş olsak da hamdolsun sağlığımız, huzurumuz, umutlarımız dipdiri ayaktadır." diyen Erdoğan, yaklaşık 14 aydır devam eden salgın sürecinde, milletin hem sağlığını, hem güvenliğini, hem aşını ve işini korumak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirtti.

Gelişmiş ülkelerin dahi ciddi bocalama içine girdikleri bu netameli dönemi, Türkiye'nin en az sıkıntıyla atlattığını dile getiren Erdoğan, "Sağlık hizmetlerinde, kurduğumuz güçlü altyapı ve tahkim ettiğimiz yetişmiş insan kaynağı sayesinde, kayda değer sorunlar yaşamadık. Pek çok ülkenin aksine, kamu güvenliğini tehdit edecek herhangi bir olumsuzlukla da karşılaşmadık." dedi.

Üretimi ve istihdamı sürekli kılmak için her türlü kolaylığı gösterdiklerini, her türlü desteği verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yalnız bırakmadık, hibe programlarıyla hep yanlarında olduk." diye konuştu.

Salgın destekleri

Salgın desteklerini bir kez daha özetlemek istediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezi yönetim bütçesinden ilaç, tıbbi malzeme, sağlık personeline ek ödeme, tarım üreticilerine sübvansiyonlu kredi desteği gibi kalemler için yaptığımız harcamalar yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak.

Yaklaşık 645 bin emeklimizin maaşını 1500 liraya çıkardık, tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de 1100 liraya yükselttik.

Ciro ve kira desteğinden bugüne kadar 1 milyon 200 esnafımız yararlandı.

Vergi indirimleriyle devletin 26 milyar lirayı bulan alacağından vazgeçerek, iş dünyamızı ve esnaflarımızı destekledik.

Kısa çalışma ödeneğiyle 3 milyon 768 bin, işsizlik ödeneğiyle 1 milyon, nakdi ücret desteğiyle de 2 milyon 806 bin vatandaşımıza hibe ödemesi yaptık. Bu desteklerin tutarı da Haziran sonu itibariyle 67 milyar lirayı buluyor.

Sosyal destek programlarıyla, düzenlediğimiz kampanyayla toplanan meblağı da ilave edecek olursak, 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımı gerçekleştirdik.

Sadece şu ana kadar saydığım ödemelerin tutarı, Haziran sonu itibariyle 181 milyar liraya ulaşacaktır.

Esnaflarımızın, KOBİ'lerimizin, ihracatçılarımızın ve vatandaşlarımızın bankalardan kredi alabilmelerini kolaylaştırdık. Yaklaşık 400 bin firmanın, 8 milyon vatandaşımızın ve 848 bin esnafımızın faydalandığı uygun maliyetli bu kredilerin toplamı 315 milyar lirayı geride bırakmıştır.

Buna ilave olarak, tarım kredi kooperatiflerinin, esnafların, mükelleflerin vergi ve sigorta pirimi ödemelerini erteledik, borçlarını yeniden yapılandırdık. Ertelenen borçların tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya bulacaktır.

İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir hibenin müjdesini de kamuoyuyla paylaştık.

Salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketlere yönelik nefes kredisi için de çalışmalara başlandı.

Çiftçilerimiz için de kabine toplantımızın ardından, sezonu açılan hububat ve bakliyat alım fiyatlarını ilan ettik.

Toprak Mahsulleri Ofisinin, sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına bin 650 liradan 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını bin 275 liradan bin 750 liraya yükselttik.

Aynı şekilde bakliyatta alım fiyatını kırmızı mercimekte 5 bin liraya, yeşil mercimekte 4 bin 150 liraya, nohutta 4 bin 50 liraya çıkardık. Çayda da üreticilerimizin yüzlerini güldürecek şekilde, desteklemeyle birlikte kilo fiyatını 4 lira olarak belirledik. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bu yeni sezon mahsul fiyatlarının, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Ayrıca kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin, Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceğini de açıkladık.

Ezcümle, salgının başladığı günden bu yana 661 milyar liralık bir kaynakla milletimizin her kesiminin, her bir ferdinin yanında olduğumuzu gösterdik."

"Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz"

Erdoğan, "Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 2021 büyüme oranının, tahminlerin çok ötesinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vesayete selam duran, darbelerin, darbe girişimlerinin aparatı olan, vicdanını ve aklını kiraya veren bir yargı, dışa bağımlıdır. Biz işte buna son verdik." dedi.

Erdoğan, "Siyaset kurumunun, demokrasimizin kazanımlarını ve milli iradeyi siyasi tarihimize mühürleyecek yeni bir Anayasa yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah, yeni Anayasa da milletin vicdanından, milletin kanaatinden çıkacak; yarınlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miras olacaktır." dedi.

"Dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak"

Erdoğan, "Reform çalışmalarımızın yeni bir halkasını oluşturan dördüncü yargı paketi yakında Meclisimize sunulacak." dedi.

Dördüncü yargı paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu paketle idari yargıda vatandaşın işini kolaylaştıran, ceza yargılamasında güvenceleri artıran çok önemli yenilikler getiriliyor. Hemen ardından beşinci yargı paketi için kolları sıvıyoruz."

"Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca birer birer çökerttik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suç örgütlerini, 19 yıl boyunca, ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik." diye konuştu.

Erdoğan, "Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye’yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alındı, bunlardan 85 bini tutuklandı." ifadelerini kullandı.

"Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması, asıl niyeti gösteren bir başka işarettir." dedi.

Erdoğan, "Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız." diye konuştu.

"Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız, hiç endişeniz olmasın. Buradan sesleniyorum; Bay Kemal, Bayan Meral size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'tür. Seçimin 2023'te yapılacağını defalarca tekrarlamış olmamıza rağmen, erken seçim teranesi tutturanların sufleyi nereden aldıkları açık." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin her bir ferdinin hakkını, hukukunu, geleceğini nasıl gözettiysek inşallah yarın da aynı şekilde halkımızın emrinde çalışmayı, mücadele etmeyi, yeni başarılara imza atmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP genel merkezi tacizcilerin, onları koruyanların işgali altında." dedi.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Milletimiz, yularlarını terör örgütlerine, suç çetelerine, yeminli Türkiye düşmanlarına teslim edenlere hak ettikleri cevabı her zeminde ve her fırsatta vermektedir, vermeyi sürdürecektir."

"İnsansız savaş uçağımızı, 2023'te semalarımızda uçurmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda, Türkiye ile birlikte dört farklı ülkede 180 adet Bayraktar insansız hava aracımız faaliyet göstermektedir." diye konuştu.

Erdoğan, "İnsansız savaş uçağımızı, inşallah 2023 yılında semalarımızda uçurmayı planlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin Polonya'ya ihraç edeceği SİHA'lar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu anlaşma, Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye yaptığı ilk yüksek teknolojiye sahip insansız hava aracı satışı olması bakımından da ayrıca önemlidir." açıklamasını yaptı.

"Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz gayet iyi görüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti üzerinden Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz gayet iyi görüyor, tanıyor, defterine yazıyor." dedi.

Erdoğan, "Milletimiz, günü-saati geldiğinde, tıpkı vesayet güçleri gibi, tıpkı PKK gibi, tıpkı FETÖ gibi, tıpkı DEAŞ gibi, tıpkı ekonomik tetikçiler gibi, bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir." ifadelerini kullandı.