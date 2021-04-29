Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda askerlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nı ziyaret ederek askerlerle birlikte iftar yaptı. İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
TÜRKİYE 29.04.2021, 22:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda, Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı sonrası 4. Kolordu Komutanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla iftarda askerlerle bir araya geldi. İftarda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.
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