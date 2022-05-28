Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan TEKNOFEST konuşması

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e bu yıl Azerbaycan ev sahipliği yapıyor.

Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada konuşma yaptı.

"Türkiye gibi burası bizim de vatanımızdır"

Erdoğan, konuşmasında, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere dikkati çekti.

"Tıpkı Anadolu gibi burası bizim de toprağımızdır. Tıpkı Türkiye gibi burası bizim de vatanımızdır." diyen Erdoğan, "Tıpkı doğduğumuz yerler gibi burası bizim de öz yurdumuzdur. Aynı şekilde, Türkiye'nin her bir karışı da sizlerin vatanıdır, yurdudur." ifadelerini kullandı.

"Kardeşler arasına kim mesafe koyabilir?"

Türkiye-Azerbaycan dostluğunun altını çizen Erdoğan, "Türk milletinin kalbindeki Azerbaycan sevdasını kim atabilir? Kardeşler arasına kim mesafe koyabilir? İki kardeşi hangi hudut ayırabilir? Gönüllerimiz arasına kim sınır çizebilir?" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in de katıldığı etkinlikte şunları söyledi:

"Gönüllerimize çizilen hudutları yıkarak, bugün burada birlikteyiz"

"Ellerin yurdunda çiçek açarken bizimle kar geliyor gardaşım. Bu hududu kimler çizmiş gönlüme, dar geliyor gardaşım. Biz gönüllerimize çizilen hudutları yıkarak, bugün burada birlikteyiz.

Batı'dan Doğu'ya kadar nerede bir gardaşımız varsa orası bizim evimizdir, yurdumuzdur, gönül coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye-Azerbaycan olarak bu anlayışla ilişkilerimizi önce stratejik ortaklığa, geçtiğimiz yıl da Şuşa Beyannamesi'yle stratejik müttefikliğe çıkardık.

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını, ne kadar değerli olduğunu bilen bir milletin evladı olarak, Bağımsızlık Günü'nüzü canıgönülden tebrik ediyorum.

İstiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum.

"Kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanıyor"

İki hafta önce Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını aziz kardeşim Sayın Aliyev'le birlikte gerçekleştirmiştik. Bugün ise insanı mert bu güzel başkentte, Bakü'de bir başka tarihi buluşmaya imza atıyoruz.

Hazar'ın incisi Bakü'de, 'bir millet, iki devlet, tek festival' şiarıyla dünyanın en gözde havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz.

Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için teşekkür ediyorum. Kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin.

"Sözde değil, özde kardeş olan iki devletiz"

Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla aramızdaki dostluk ve muhabbeti daha da sağlamlaştırıyoruz. Her ne kadar diplomatik münasebetlerimiz 30 sene önce kurulmuş olsa da kader birliğimiz tarihin derinliklerine kadar uzanmaktadır.

1915'te Çanakkale'de, 1918'de Gence'de, Bakü'de ve Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde yüreklerimiz ve bileklerimiz ortak mücadelemizde tekrar beraber olmuştur.

Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan-Türkiye. Bizler sözde değil, özde kardeş olan iki devletiz, iki halkız. Göklerde nazlı nazlı dalgalanan hilallerimiz gibi, bizler aynı inancı paylaşan asil bir milletin mensuplarıyız."