Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnanıyorum ki salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları Peygamberimiz'e komşu olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nden Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğüne geçti.

Burada sağlık çalışanlarıyla orucunu açan Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da eşlik etti.

İftar programı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, her akşam değişik bir yerde iftar yapma fırsatını bulduklarını, bu akşam da sağlık personeli ile bir araya geldiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını süresi içerisinde birçok vatandaşın kaybedildiğini, doktorlardan hemşiresine, sağlık memuruna varıncaya kadar birçok sağlık çalışanının da Hakk'a uğurlandığını söyledi.

Erdoğan, kaybedilen sağlık personeli arasında profesöründen doçentine, doktoruna varıncaya kadar her kademeden doktorların, hocaların bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bu kovid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar, hiçbir şeyden kaçınmadılar. Gerek hastanelerde gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Bu çalışmalar esnasında da tabii bazı bulaşlar oldu, şu oldu, vesaire ama onlar yılmadan, usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara Rabb'imden şifalar diliyorum. Tabii bir şeyi çok açık, net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle Hakk'a yürüyenler inanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler ve şu anda da hala bu mücadeleyi, bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar. Bu kovid salgınlarıyla bu mücadeleyi yine aynı şekilde sürdürüyorlar.

Bir de bu akşam tabii beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz her biri üçer kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar ki evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bu millet fedai can eden bir millet. Hele hele doktorlarımız zaten tababet yeminine dört dörtlük sadık kalan kardeşlerimiz. Hepsinden Allah razı olsun. Rabb'im bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Bakan Koca sağlık çalışanlarına moral veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nöbetteki sağlık çalışanlarıyla iftar yaparak onlara moral veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Koca, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldiği fotoğraflara yer verdi.

Bu paylaşımına, "Bugün nöbetteki sağlık çalışanlarımızın iftar sofrasına Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Sağlık çalışanlarımıza moral verdiler. Teşekkür ederiz." notunu düşen Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik mesajını içeren videoyu da "Sayın Cumhurbaşkanımızın yüreklendirici bir teşekkürü var." ifadesiyle paylaştı.