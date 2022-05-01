Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftar programında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersaneler Komutanlığı’nda, işçilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Konuşmasına 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın önemine değinerek başlayan Erdoğan, kendisinin de zamanda bir işçi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Alım gücümüz bir parça düştü"

Hayat pahalılığı yüzünden alım gücünün düştüğünü belirten Erdoğan, "Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hepsini telafi edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Ülkemizde bazı kesimlerde karamsarlık hali var. Hayat pahalılığı nedeniyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Bu kayıpların hepsini telafi edeceğiz. Pırıl pırıl şehirlerin, denizlerdeki gemilerin semalardaki uçakların, fabrikaların gerisinde insan gayreti var. Emek yoksa toprak işlenmez.

"Ekonomimiz ciddi sınamalarda geçiyor"

Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor. Çalışanlarımıza destek olmak için gelirimizden vazgeçtik. İstihdama yeni giren kesimleri destekledik. Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yaptık. Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat artırdık."