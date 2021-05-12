Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik." dedi.
TÜRKİYE 12.05.2021, 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik." dedi.
"Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor." diyen Erdoğan, "6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor." ifadesini kullandı.
21°
açık
Namaz Vakti 12 Mayıs 2021
|İmsak
|03:43
|Güneş
|05:19
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|39
|81
|2. Galatasaray
|39
|81
|3. Fenerbahçe
|39
|79
|4. Trabzonspor
|39
|68
|5. Sivasspor
|39
|62
|6. Hatayspor
|39
|61
|7. Alanyaspor
|39
|57
|8. Karagümrük
|39
|57
|9. Gaziantep FK
|39
|55
|10. Göztepe
|39
|51
|11. Konyaspor
|39
|49
|12. Rizespor
|39
|48
|13. Kasımpaşa
|39
|46
|14. Malatyaspor
|39
|45
|15. Başakşehir
|39
|45
|16. Antalyaspor
|39
|43
|17. Kayserispor
|39
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|39
|38
|20. Gençlerbirliği
|39
|38
|21. Denizlispor
|39
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|35
|80
|2. M. United
|35
|70
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|35
|64
|5. West Ham
|35
|58
|6. Liverpool
|34
|57
|7. Tottenham
|35
|56
|8. Everton
|34
|55
|9. Arsenal
|35
|52
|10. Leeds United
|35
|50
|11. Aston Villa
|34
|48
|12. Wolverhampton
|35
|45
|13. Crystal Palace
|34
|41
|14. Burnley
|35
|39
|15. Newcastle
|35
|39
|16. Brighton
|35
|37
|17. Southampton
|34
|37
|18. Fulham
|35
|27
|19. West Bromwich
|35
|26
|20. Sheffield United
|35
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|35
|77
|2. Real Madrid
|35
|75
|3. Barcelona
|35
|75
|4. Sevilla
|35
|71
|5. Real Sociedad
|35
|56
|6. Real Betis
|35
|54
|7. Villarreal
|35
|52
|8. Celta de Vigo
|35
|47
|9. Athletic Bilbao
|35
|46
|10. Granada
|35
|45
|11. Osasuna
|36
|44
|12. Cádiz
|36
|43
|13. Valencia
|35
|39
|14. Levante
|35
|39
|15. Deportivo Alaves
|36
|35
|16. Getafe
|35
|34
|17. Real Valladolid
|35
|31
|18. Huesca
|35
|30
|19. Elche
|36
|30
|20. Eibar
|35
|29
Günlük GazetelerTümü