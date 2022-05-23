Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı!

Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz büyük demokrasi ve kalkınma devriminin eksikleri, hatta hataları olabilir. Bunları açık yüreklilikle ortaya koyacak bir muhalefetle her şeyi konuşmaya hazırız. Hayırda yarışan, eser ve hizmet siyasetini merkeze alan bir yönetim anlayışının gereklerini yerine getirmek için gece, gündüz çalışıyoruz. Karşımızda sadece Türk milletinin bu coğrafyada yaşadığı en büyük felaketlerden birini sahiplenmenin ötesinde siyaset ortaya koyamayan arkaik bir muhalefetimiz var.